Положение гор и равнин по отношению к другим объектам Кавказ
География
Положение гор и равнин по отношению к другим объектам Кавказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высокое низкое положение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите кратко написать о Хоббите....как его зовут,как он выглядит,что он любит ес??ь,что он любит делать
Физика
Поезд двигался от одной станции до другой, причем большую (среднюю) часть пути с одинаковой скоростью. При этом треть пути занимала горка, которую ...
Математика
А) Корова мурка дает 9 литров молока утром,а вечером на 4 литра больше. Вопрос: Сколько литров молока дает Мурка за сутки?