Поезд двигался от одной станции до другой, причем большую (среднюю) часть пути с одинаковой скоростью. При этом треть пути занимала горка, которую поезду пришлось преодолеть. Как менялась сила тяги локомотива?
Физика
Поезд двигался от одной станции до другой, причем большую (среднюю) часть пути с одинаковой скоростью. При этом треть пути занимала горка, которую поезду пришлось преодолеть. Как менялась сила тяги локомотива?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N = Fv F - сила тяги v - скорость N - мощность ( она постоянна для данного локомотива) Так как в гору двигаться труднее, то скорость сбавляют, но увеличивают силу тяги. По ровной дороге, наоборот, силу тяги уменьшают, но увеличивают скорость.
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