Помогите срочно! На 40 баллов!!!! Тут еще нужно написать где слитно и где раздельно
Русский язык
Помогите срочно! На 40 баллов!!!! Тут еще нужно написать где слитно и где раздельно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В течение дня, в течение нескольких часов ( в течениИ будет только если предложение про реку) , вследствие непогоды ( в следствие было-бы только если следствие это сущ. Пр; В следствие участвовали)
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