Укажіть,який орган відсутній у птахів

Биология
Укажіть,який орган відсутній у птахів
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Гость:
У птахів відсутній сечовий міхур
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