Укажіть,який орган відсутній у птахів
Биология
Укажіть,який орган відсутній у птахів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У птахів відсутній сечовий міхур
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