Подобрать Близкие по смыслу слова к слову мореплаватель?

Литература
Подобрать Близкие по смыслу слова к слову мореплаватель?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мореход. море . мореплавательница. мореплаванье
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