X:27=120+29 х:(54:2)=200*2 х*(47-35)=312 х*(40-27)=300+12 Звёздочки это умножить...пожалуйста решите 4 примера!прошу если решите спасибо!только скорее я опоздаю.

Математика

X:27=120+29 х:(54:2)=200*2 х*(47-35)=312 х*(40-27)=300+12 Звёздочки это умножить...пожалуйста решите 4 примера!прошу если решите спасибо!только скорее я опоздаю.

Автор: Гость