X:27=120+29 х:(54:2)=200*2 х*(47-35)=312 х*(40-27)=300+12 Звёздочки это умножить...пожалуйста решите 4 примера!прошу если решите спасибо!только скорее я опоздаю.

Математика
X:27=120+29 х:(54:2)=200*2 х*(47-35)=312 х*(40-27)=300+12 Звёздочки это умножить...пожалуйста решите 4 примера!прошу если решите спасибо!только скорее я опоздаю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х:(54:2)=200*2  х:27=400 х=400*27 х=10800 2) х*(47-35)=312 12х=312 х=312:12=26 3) х*(40-27)=300+12 13х=312 х=312/13=24 4) х:27=120+29  х=149*27=4023
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