Подчеркни лишнее слово, объясни почему кресло, бревно,пальто,число,весло.
Русский язык
Подчеркни лишнее слово, объясни почему кресло, бревно,пальто,число,весло.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пальто, потому что оно может быть только в единственном числе
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