Всё бы ничего, но вот Герцогиня, Герцогиня! Она на придет в ярость если я опоздаю. О??а именно туда и придет! Какое слово делает последнюю фразу Кролика из" Алисы в стране чудес" необычное а) она б)именно в)туда г)и д)придет
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Всё бы ничего, но вот Герцогиня, Герцогиня! Она на придет в ярость если я опоздаю. О??а именно туда и придет! Какое слово делает последнюю фразу Кролика из" Алисы в стране чудес" необычное а) она б)именно в)туда г)и д)придет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) туда Она придёт в ярость, если я опоздаю. Именно ТУДА и придёт. Обычно говорят "в неё", а не "туда".
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