Всё бы ничего, но вот Герцогиня, Герцогиня! Она на придет в ярость если я опоздаю. О??а именно туда и придет! Какое слово делает последнюю фразу Кролика из" Алисы в стране чудес" необычное а) она б)именно в)туда г)и д)придет

Русский язык
Всё бы ничего, но вот Герцогиня, Герцогиня! Она на придет в ярость если я опоздаю. О??а именно туда и придет! Какое слово делает последнюю фразу Кролика из" Алисы в стране чудес" необычное а) она б)именно в)туда г)и д)придет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) туда Она придёт в ярость, если я опоздаю. Именно ТУДА и придёт. Обычно говорят "в неё", а не "туда".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите трехзначное число,делящееся на 45,но не делящееся на 2,если в разряде соте??:1)6единиц
Ответить
Окружающий мир
Что происходит с сахаром при погружении в воду
Ответить
Математика
Что такое процент? и как понять 1 пятая минуты
Ответить
История
Доклад на тему Древний Египет! История, класс 5.
Ответить
Другие предметы
Поставить правильно окончание по татарскому языку:Мин ой.... чык.....-Я вышел из дома. Мин бакча... бар...-Я не пойду в сад Мин бакча... кайт...-...
Ответить