Что происходит с сахаром при погружении в воду
Окружающий мир
Что происходит с сахаром при погружении в воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он растворяется но смотря в кокой в холодной долго в горячей быстро
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Поставить правильно окончание по татарскому языку:Мин ой.... чык.....-Я вышел из дома. Мин бакча... бар...-Я не пойду в сад Мин бакча... кайт...-...
Математика
5 класс математика :Запишите в виде произведения пример - 1000p - p=сколько будет? Ну,заранее спасибо!