Поставить правильно окончание по татарскому языку:Мин ой.... чык.....-Я вышел из дома. Мин бакча... бар...-Я не пойду в сад Мин бакча... кайт...-Я не вернусь из сада Мин бакча... эшлэ...-Я не работал в саду
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Поставить правильно окончание по татарскому языку:Мин ой.... чык.....-Я вышел из дома. Мин бакча... бар...-Я не пойду в сад Мин бакча... кайт...-Я не вернусь из сада Мин бакча... эшлэ...-Я не работал в саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мин ойДЭН чыкТЫМ. Мин бакчаДАН кайтМАДЫМ. Мин бакчаДА эшлэМЭДЕМ.
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