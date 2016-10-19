Создать программу получения и обработки одномерного массива – вектора: Вычисли??ь среднегеометрическое значение положительных элементов всего массива.
Информатика
Создать программу получения и обработки одномерного массива – вектора: Вычисли??ь среднегеометрическое значение положительных элементов всего массива.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.2, сборка 1325 от 19.10.2016 begin var n:=ReadInteger('Введите количество элементов:'); var a:=ReadArrReal('Введите данные:',n).Where(x->x>0).ToArray; Writeln('Среднегеометрическое положительных элементов равно ', power(a.Where(x->x>0).Aggregate(1.0,(x,y)->x*y),1/a.Length)) end. Пример Введите количество элементов: 7 Введите данные: 3.2 -3 4 0 6.1 5 -2 Среднегеометрическое положительных элементов равно 4.44505820618421
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