1 Укажите какая величина определяет количество уровней громкости … 2 Представьте число -52 в шестнадцати разрядном представлении
Информатика
1 Укажите какая величина определяет количество уровней громкости … 2 Представьте число -52 в шестнадцати разрядном представлении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильная величена это дицебелы
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