Помогите пожжжалуйса написать по биологии 6класс обьясните почему животные по сп??собу питания относят к гетеротрофным организмам????¿????????????????????

Биология

Помогите пожжжалуйса написать по биологии 6класс обьясните почему животные по сп??собу питания относят к гетеротрофным организмам????¿????????????????????

Автор: Гость