Помогите пожжжалуйса написать по биологии 6класс обьясните почему животные по сп??собу питания относят к гетеротрофным организмам????¿????????????????????
Биология
Помогите пожжжалуйса написать по биологии 6класс обьясните почему животные по сп??собу питания относят к гетеротрофным организмам????¿????????????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Питаются готовыми органическими веществами,а растения путем фотосинтеза. Синезируют органические вещества из углекислого газа и воды.
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