Морфологический разбор слова ,,с гречихою''
Русский язык
Морфологический разбор слова ,,с гречихою''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С гречихою- сущ. ж.р. ед.ч одуш. И.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Найдите ошибки в употреблении глагола to be: замените поставив его , там , где необхо??имо, в верной форме. Переведите предложения. Student are k...
Математика
Число xделится на число 2. Назовите выражения,значения которых делятся на число 2 1)x+14 2)x+31 3)x-75 4)7x-3 5)5x-40 6)x÷3+23