Сколько граммов бромоводорода нужно растворить в 500 г 5 % раствора бромоводородной кислоты чтобы получить 7,5% раствор кислоты

Химия

Сколько граммов бромоводорода нужно растворить в 500 г 5 % раствора бромоводородной кислоты чтобы получить 7,5% раствор кислоты

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