Сколько граммов бромоводорода нужно растворить в 500 г 5 % раствора бромоводородной кислоты чтобы получить 7,5% раствор кислоты

Химия
Сколько граммов бромоводорода нужно растворить в 500 г 5 % раствора бромоводородной кислоты чтобы получить 7,5% раствор кислоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим массу HBr в растворе; 5% = Х*100%/500; Х = 25 м(Н2О) = 500 - 24 =475  100 - 7,5 = 92,5г(Н2О) 92,5г (Н2О) --------    7,5гHBr 475г(Н2О) ---------    Уг  У =  475* 7,5/92,5  ;    У  =38,5г м(HBr ) = 38,5 - 25 =13,5г
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