Сколько граммов бромоводорода нужно растворить в 500 г 5 % раствора бромоводородной кислоты чтобы получить 7,5% раствор кислоты
Химия
Сколько граммов бромоводорода нужно растворить в 500 г 5 % раствора бромоводородной кислоты чтобы получить 7,5% раствор кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим массу HBr в растворе; 5% = Х*100%/500; Х = 25 м(Н2О) = 500 - 24 =475 100 - 7,5 = 92,5г(Н2О) 92,5г (Н2О) -------- 7,5гHBr 475г(Н2О) --------- Уг У = 475* 7,5/92,5 ; У =38,5г м(HBr ) = 38,5 - 25 =13,5г
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