1. Гормоны поступают к органам через .... 2. Железы желудка и кишечника являются жел??зами и ... секреции 3. Функции гипофиза контролирует отдел мозга.... 4. Мозговое вещество надпочечников образует 2 гормона ... и .... 5. ...
Биология
1. Гормоны поступают к органам через .... 2. Железы желудка и кишечника являются жел??зами и ... секреции 3. Функции гипофиза контролирует отдел мозга.... 4. Мозговое вещество надпочечников образует 2 гормона ... и .... 5. При гипофункции щитовидной железы у детей развивается болезнь ... 6. Нервные узлы(тела 2-х нейронов) парасимпатической нервной системы находится в: ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Внутренней секреции 5.Кретинизм 4.Адреналин и Норадреналин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Напишите пожалуйста информацию, что делать если тебе позвонили во время семейног?? ужина и в магазине
История
Ребята, помогите пожалуйста ! Завтра по истории нужно составить кроссворд на тем??: Финикийские мореплаватели, а к кроссворду пожалуйста подберит...
Русский язык
Окружающий мир
Русский язык