1. Гормоны поступают к органам через .... 2. Железы желудка и кишечника являются жел??зами и ... секреции 3. Функции гипофиза контролирует отдел мозга.... 4. Мозговое вещество надпочечников образует 2 гормона ... и .... 5. ...

Биология

1. Гормоны поступают к органам через .... 2. Железы желудка и кишечника являются жел??зами и ... секреции 3. Функции гипофиза контролирует отдел мозга.... 4. Мозговое вещество надпочечников образует 2 гормона ... и .... 5. При гипофункции щитовидной железы у детей развивается болезнь ... 6. Нервные узлы(тела 2-х нейронов) парасимпатической нервной системы находится в: ...

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