Ребята, помогите пожалуйста ! Завтра по истории нужно составить кроссворд на тем??: Финикийские мореплаватели, а к кроссворду пожалуйста подберите вопросы из 15парагрофа и к ним же ответы ! (5 класс) Учебник истории: А.А.Ви...

История

Ребята, помогите пожалуйста ! Завтра по истории нужно составить кроссворд на тем??: Финикийские мореплаватели, а к кроссворду пожалуйста подберите вопросы из 15парагрофа и к ним же ответы ! (5 класс) Учебник истории: А.А.Вигасин - Г.И.Годер - И.С.Свенцицкая.

Автор: Гость