Ребята, помогите пожалуйста ! Завтра по истории нужно составить кроссворд на тем??: Финикийские мореплаватели, а к кроссворду пожалуйста подберите вопросы из 15парагрофа и к ним же ответы ! (5 класс) Учебник истории: А.А.Ви...
История
Ребята, помогите пожалуйста ! Завтра по истории нужно составить кроссворд на тем??: Финикийские мореплаватели, а к кроссворду пожалуйста подберите вопросы из 15парагрофа и к ним же ответы ! (5 класс) Учебник истории: А.А.Вигасин - Г.И.Годер - И.С.Свенцицкая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-какое вещество они создавали из молюсков-пурпур,2-Какое вещество они изобрели из песка-стекло,3-как называется самая большая финикийская колония-карфаген
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