Из каких отделов состоит пищиварительная система улитки?

Биология
Из каких отделов состоит пищиварительная система улитки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пищеварительная система различна-в зависимости от типа питания.Ротовое отверстие, глотка, пищевод, желудок, кишечник, анальное отверстие) 0)0
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