Из каких отделов состоит пищиварительная система улитки?
Биология
Из каких отделов состоит пищиварительная система улитки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пищеварительная система различна-в зависимости от типа питания.Ротовое отверстие, глотка, пищевод, желудок, кишечник, анальное отверстие) 0)0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
На школьный праздник купили красные синие желтые и белые шары.Желтых и синих поро??ну красных-18 что в 2раза меньше чем желтых а синих в3раза больш...
Қазақ тiлi