На школьный праздник купили красные синие желтые и белые шары.Желтых и синих поро??ну красных-18 что в 2раза меньше чем желтых а синих в3раза больше чем белых Сколько всего шаров купили на праздник?

Математика
На школьный праздник купили красные синие желтые и белые шары.Желтых и синих поро??ну красных-18 что в 2раза меньше чем желтых а синих в3раза больше чем белых Сколько всего шаров купили на праздник?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жёлтых-18*2=36.Красных-18 (по условию).Синих-36 (по условию) =жёлтым.Белых-36:3=12 шаров.36+18+36+12=102 шара-всего купили. 

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