На школьный праздник купили красные синие желтые и белые шары.Желтых и синих поро??ну красных-18 что в 2раза меньше чем желтых а синих в3раза больше чем белых Сколько всего шаров купили на праздник?

Математика

На школьный праздник купили красные синие желтые и белые шары.Желтых и синих поро??ну красных-18 что в 2раза меньше чем желтых а синих в3раза больше чем белых Сколько всего шаров купили на праздник?

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