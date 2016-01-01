Создать систему числения(с буквами и подписать использованные буквы и придумать ??азвание
Информатика
Создать систему числения(с буквами и подписать использованные буквы и придумать ??азвание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К О М П Ь Ю Т Е Р Ъ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2016 ⇒ МКОТ 3.14 ⇒ П.ОЬ Назовём систему "компьютерно-десятичная"
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