Напиший однокореные имена существительные укажый род способный-? трактор-? руководитель-?
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Напиший однокореные имена существительные укажый род способный-? трактор-? руководитель-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трактоист способность руководить
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