Напишите пожалуйста информацию, что делать если тебе позвонили во время семейног?? ужина и в магазине

Гость: Гость:

1 (Семейный ужин) вам звонят хоть кто не отвечайте поставь на безвучку или выключи и извенись 2(магазин) если у кассы то сбросте или ответе и скажите что не можете говорить если вы не у кассы то можете говорить сколько хотите