Напишите пожалуйста информацию, что делать если тебе позвонили во время семейног?? ужина и в магазине
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Напишите пожалуйста информацию, что делать если тебе позвонили во время семейног?? ужина и в магазине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 (Семейный ужин) вам звонят хоть кто не отвечайте поставь на безвучку или выключи и извенись 2(магазин) если у кассы то сбросте или ответе и скажите что не можете говорить если вы не у кассы то можете говорить сколько хотите
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