Найдите ошибки в употреблении глагола to be: замените поставив его , там , где необхо??имо, в верной форме. Переведите предложения. Student are kind.
Английский язык
Найдите ошибки в употреблении глагола to be: замените поставив его , там , где необхо??имо, в верной форме. Переведите предложения. Student are kind.
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Гость:
Student is kind. - Ученик добрый.
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