Число xделится на число 2. Назовите выражения,значения которых делятся на число 2 1)x+14 2)x+31 3)x-75 4)7x-3 5)5x-40 6)x÷3+23

Гость: Гость:

X делится на 2, значит существует целое k, такое что x = 2*k. Рассмотрим выражения: 1) x+14 = 2*k + 14 = 2*(k + 7) - делится на 2 2) x + 31 - четное + нечетное = нечетное - не делится на 2 3) x+75 - аналогично (не делится) 4) 7x-3, 7x - четное, четное+нечетное=нечетное - не делится 5) x/3 + 32 - Если x делится на 3, то x/3 - четное, значит x/3 + 32 четное. ответ. x+14, x/3 + 32 (если x делится на 3)