Запиши выражения и найди их значения сумма чисел а и 4 при а =50;53;9;
Математика
Запиши выражения и найди их значения сумма чисел а и 4 при а =50;53;9;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=50 4+50=54 a=53 4+53=57 a=9 4+9=13
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