Боюсь ехать на олимпиаду по математике в город..Что мне делать?Боюсь до слёз. Еду ??а машине..

Математика

Боюсь ехать на олимпиаду по математике в город..Что мне делать?Боюсь до слёз. Еду ??а машине..

Автор: Гость