Боюсь ехать на олимпиаду по математике в город..Что мне делать?Боюсь до слёз. Еду ??а машине..
Математика
Боюсь ехать на олимпиаду по математике в город..Что мне делать?Боюсь до слёз. Еду ??а машине..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не волнуйся. Глубоко вдохни и отвлекись на что - нибудь нейтральное.
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