Помогите пожалуйста!!!что значит графический способ решения уравнения?Решение не нужно

Алгебра
Помогите пожалуйста!!!что значит графический способ решения уравнения?Решение не нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты должен нарисовать графики этих уравнений,после чего точка пересечения и есть корень уравнения, напишешь что например -1 корень уравнения, и подставь его под одно уравнение(типо проверка,она обязательно нужна)
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