Химические реакции Li, Na, K, Li2O, Na2O, LiOH + O2, H2O, H2, Cl2 Солей Li, Na + SO3, HCl
Химия
Химические реакции Li, Na, K, Li2O, Na2O, LiOH + O2, H2O, H2, Cl2 Солей Li, Na + SO3, HCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
LiOH+O2 Na+SO3 там просто выписать или как?
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