Химические реакции Li, Na, K, Li2O, Na2O, LiOH + O2, H2O, H2, Cl2 Солей Li, Na + SO3, HCl

Химия
Химические реакции Li, Na, K, Li2O, Na2O, LiOH + O2, H2O, H2, Cl2 Солей Li, Na + SO3, HCl
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
LiOH+O2 Na+SO3 там просто выписать или как?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2x-x+10x=121; 3y-2y+8y=126 решение
Ответить
Английский язык
Помогите сделать. Open the brackets and complete the sentences. 1. If the patient doesn't get better, he'll have to go to (-/the) hospital. 2. ...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста!!!что значит графический способ решения уравнения?Решение не нужно
Ответить
Английский язык
Переведите пож. первое приложение не надо.
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова ,,с гречихою''
Ответить