Запиши. Двузначное. Число в нём единиц на 3 больше чем десятков сумма двух чисел об??значаемых. Цифрами которые нужны равна 15

Гость: Гость:

Обозначим десятки за х, а единицы за у, т.е. число xy. Составим систему уравнений:Из второго уравнения выразим у:у=3+х. Подставим значение у в первое уравнение:x+3+x=152x=15-32x=12x=12/2=6. Значит было 6 десятков, тогда единиц было y=3+6=9 т.е. искомое число 69