5 класс математика :Запишите в виде произведения пример - 1000p - p=сколько будет? Ну,заранее спасибо!

Математика

5 класс математика :Запишите в виде произведения пример - 1000p - p=сколько будет? Ну,заранее спасибо!

Автор: Гость