5 класс математика :Запишите в виде произведения пример - 1000p - p=сколько будет? Ну,заранее спасибо!

Математика
5 класс математика :Запишите в виде произведения пример - 1000p - p=сколько будет? Ну,заранее спасибо!
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999p (не благодари))))
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