Что такое процент? и как понять 1 пятая минуты
Математика
Что такое процент? и как понять 1 пятая минуты
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Гость:
Минута =60 секунд одна пятая 60 секунд=60:5•1=12
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