Доклад на тему Древний Египет! История, класс 5.

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Самобытная культура Древнего Египта с незапамятных времен привлекала к себе внимание всего человечества. Она вызывала удивление у гордого своей цивилизацией вавилонского народа. У египтян учились мудрости философы и ученые Древней Греции. Великий Рим преклонялся перед стройной государственной организацией страны пирамид. Минули тысячелетия , но живой интерес к истории Древнего Египта отнюдь не иссяк. Но долгое время огромный пласт египетской истории был неизвестен людям: ученые не могли расшифровать таинственные письмена- иероглифы . Попытки проникнуть в их тайну еще в глубокой древности, над загадкой бились и античные философы, историки, писатели. "Вырезанные на камне изображения - это магические знаки," -говорил римский поэт Лукиан , живший в I веке нашей эры. "Египетское письмо имеет символический характер. Каждый иероглиф обозначает целое слово или даже фразу", - предполагал историк Плутарх, живший на рубеже I и II веков. Писали о египетских иероглифах и Апулей, и Геродот, и многие другие . Но понадобился кропотливый труд многих поколений исследователей , чтобы до конца выявить все тайны египетского письма. Это произошло лишь в XIX веке. Но после дешифровки иероглифов перед нами обрисовалась во всем своем величии могучая цивилизация, процветавшая несколько тысяч лет на берегах Нила. Мы можем сейчас по достоинству оценить огромный вклад древних египтян в развитие мировой культуры , науки и искусств. В своей истории древнегреческий историк Геродот довольно подробно описывает прошлое Египта. Геродот пропутешествовал по Нилу от северных до южных границ страны, осматривал старинные памятники, бывал на полях сражений, разговаривал с египтянами, которые знали греческий язык, о прошлом страны. В ответ же получал отрывочные и нередко искаженные сведения, но проверить их у него не было возможности. Конечно, многие из его собеседников специально преувеличивали подвиги своих предков - из-за гордости за свою страну. Но вместе с тем, многие сведения Геродота представляют большой исторический интерес. В I-II вв. н.э. Греческий писатель Плутарх посвятил вопросам египетской религии целую книгу, которую назвал «Об Исиде и Осирисе». Интерес к прошлому Египта значительно усилился после того, как в 332 г. До н.э. он был завоеван Александром Македонским и туда переселилось большое количество греков. Египетский жрец Манефон написал на греческом языке «Египетскую историю», в которой дал хронологическую схему и по ней разложил ряд событий истории Египта, перемешивая реальные факты с мифами. В Египте сохранились многие исторические памятники - пирамиды, храмы, колоссы, обелиски, которые также немало могли рассказать об истории страны. Кроме того, нередко эти памятники были покрыты письменами, но в течение долгого времени прочитать их никому не удавалось. И только в 1822г. Французский ученый Ф.Шампольен обнаружил ключ к чтению египетских иероглифов, что продвинуло историческую науку о Египте на несколько шагов вперед. Что же касается памятников - пирамид, храмов и т.д. - то здесь были некоторые проблемы. Ведь большинство из них оказались занесенными песком. Нужны были раскопки для их открытия. Со временем были вскрыты целые города, а также скальные гробницы, в которых с середины II тыс. года до н.э. хоронили египетских фараонов. В отличие от пирамид, которые были на виду и часто подвергались ограблению, скальные гробницы делали под землей и засекречивали.