Раскрывая скобки,выпишите фразеологизмы.Образец : строить воздушные замки - жить ??ллюзиями. Вешать ( картину,голову,шапку,гардины),Лить (воду,на руки ,чай),Работать (по миру,спустя рукава,утром),Зарубить (на скаку,на носу,на д...
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Раскрывая скобки,выпишите фразеологизмы.Образец : строить воздушные замки - жить ??ллюзиями. Вешать ( картину,голову,шапку,гардины),Лить (воду,на руки ,чай),Работать (по миру,спустя рукава,утром),Зарубить (на скаку,на носу,на дереве) Помогите ответь пожалуйста!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вешать голову - впасть в уныние, Лить воду - говорить (писать) пустые речи, работать спустя рукава - работать плохо, зарубить на носу - хорошо запомнить
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