Раскрывая скобки,выпишите фразеологизмы.Образец : строить воздушные замки - жить ??ллюзиями. Вешать ( картину,голову,шапку,гардины),Лить (воду,на руки ,чай),Работать (по миру,спустя рукава,утром),Зарубить (на скаку,на носу,на д...

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Раскрывая скобки,выпишите фразеологизмы.Образец : строить воздушные замки - жить ??ллюзиями. Вешать ( картину,голову,шапку,гардины),Лить (воду,на руки ,чай),Работать (по миру,спустя рукава,утром),Зарубить (на скаку,на носу,на дереве) Помогите ответь пожалуйста!))

Автор: Гость