Подчеркни слова,обозначающие действие предметов.Бежал,рисует,любил,рисовал,бегу,создавали,рассказываю,нарисую,расскажу,бежать,любовь,красить,память,тёмный,гулять,помнить,маленький,прошёл,красную,напомнил,заморосил,мелкий,припек...
Русский язык
Подчеркни слова,обозначающие действие предметов.Бежал,рисует,любил,рисовал,бегу,создавали,рассказываю,нарисую,расскажу,бежать,любовь,красить,память,тёмный,гулять,помнить,маленький,прошёл,красную,напомнил,заморосил,мелкий,припекает,солнышко,рыхлый,записать,поздравить,молоко,зима,дополняли,писать,вставать,яблоко,лохмотья,трудиться,разобрать,мерцать,холодная,узнавал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто все глаголы подчеркнуть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Составьте многочлен р(х)=Р1(х)+3Р2(х)-Р3(х) запишите его в стандартном виде, если: Р1(х)=-7х²+4 Р2(х)=3х-2 Р3(х)=-6х²-3х
История