Подчеркните грамматические основы предложения.надпишите,чем выражены главные члены предложения.1.Листья на ивах совсем пожелтели.
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Подчеркните грамматические основы предложения.надпишите,чем выражены главные члены предложения.1.Листья на ивах совсем пожелтели.
Ответ(ы) на вопрос:
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Листья - подлежащее( одна черта), выражено существительным, пожелтели - сказуемое(две черты), выраженное глаголом
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