Подчеркните грамматические основы предложения.надпишите,чем выражены главные члены предложения.1.Листья на ивах совсем пожелтели.

Русский язык
Подчеркните грамматические основы предложения.надпишите,чем выражены главные члены предложения.1.Листья на ивах совсем пожелтели.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья - подлежащее( одна черта), выражено существительным, пожелтели - сказуемое(две черты), выраженное глаголом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра 7 класс как зделать упражнение 108
Ответить
Математика
От города до села 30км. Коля проехал на велосипеде 3/5 этого расстояния, остальное расстояние он прошёл пешком.Сколько километров Коля прошёл пешком?
Ответить
Математика
Найдите объем прямоугольника параллелипипеда,измерения которого равны 4/9м 3/4м 1/3м
Ответить
Английский язык
Английский Вроде легкое упражнение но ничего не успеваю
Ответить
Математика
255;256;257 Помогите пожалуйста!)
Ответить