Подчеркните названия почв которые распространены в краснодарском крае. лугово-??олотные, серые лесные, черноземы, красноземы, каштановые и мерзлотно-таежные.

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Подчеркните названия почв которые распространены в краснодарском крае. лугово-??олотные, серые лесные, черноземы, красноземы, каштановые и мерзлотно-таежные.

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