Подчеркните названия почв которые распространены в краснодарском крае. лугово-??олотные, серые лесные, черноземы, красноземы, каштановые и мерзлотно-таежные.
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Подчеркните названия почв которые распространены в краснодарском крае. лугово-??олотные, серые лесные, черноземы, красноземы, каштановые и мерзлотно-таежные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карбонатные чернозёмы, в горах - горно-лесные бурые и дерново-карбонатные почвы, в высокогорье - горно-луговые.
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