Подчеркните словосочетания,которые вы употребляете в речи: 1)двое подруг - две по??руги; 2)трое девочек - три девочки; 3)четверо сестер - четыре сестры; 4)трое медвежат - три медвежонка.
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Подчеркните словосочетания,которые вы употребляете в речи: 1)двое подруг - две по??руги; 2)трое девочек - три девочки; 3)четверо сестер - четыре сестры; 4)трое медвежат - три медвежонка.
Ответ(ы):
Гость:
Две подруги, Три девочки, Четыре сестры, НО, Трое медвежат.
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