Подчеркните словосочетания,которые вы употребляете в речи: 1)двое подруг - две по??руги; 2)трое девочек - три девочки; 3)четверо сестер - четыре сестры; 4)трое медвежат - три медвежонка.

Русский язык

Подчеркните словосочетания,которые вы употребляете в речи: 1)двое подруг - две по??руги; 2)трое девочек - три девочки; 3)четверо сестер - четыре сестры; 4)трое медвежат - три медвежонка.

Автор: Гость