Упростите выражение: а) -2ху в 2 степени умножить 3х в 3 степени у в 5 степени б) (-4ab ?? 3 степени) в 2 степени

Алгебра

Упростите выражение: а) -2ху в 2 степени умножить 3х в 3 степени у в 5 степени б) (-4ab ?? 3 степени) в 2 степени

Автор: Гость