Упростите выражение: а) -2ху в 2 степени умножить 3х в 3 степени у в 5 степени б) (-4ab ?? 3 степени) в 2 степени
Алгебра
Упростите выражение: а) -2ху в 2 степени умножить 3х в 3 степени у в 5 степени б) (-4ab ?? 3 степени) в 2 степени
Ответ(ы):
Гость:
А)-2х×у^2×3х^3×у^5=-6х^4×у^7 б) 16а^2×b^6
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