2,22*х - 1,12*х = 3,3. помогите пж завтра контрошка)

Математика
2,22*х - 1,12*х = 3,3. помогите пж завтра контрошка)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 2,22*х - 1,12*х = 3,3                                                                                        1,1х = 3,3                                                                                                           х = 3,3 : 1,1                                                                                                  х=3.                                                                             
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