2,22*х - 1,12*х = 3,3. помогите пж завтра контрошка)
Математика
2,22*х - 1,12*х = 3,3. помогите пж завтра контрошка)
Ответ(ы):
Гость:
1) 2,22*х - 1,12*х = 3,3 1,1х = 3,3 х = 3,3 : 1,1 х=3.
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