Запишите значение переменной d, полученное в результате работы следующей програм??ы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. Var d,n: integer; Begin d := 5; d := d-3; For n := 1 to 4 do d := d + n; Writeln(d);...
Информатика
Запишите значение переменной d, полученное в результате работы следующей програм??ы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. Var d,n: integer; Begin d := 5; d := d-3; For n := 1 to 4 do d := d + n; Writeln(d); End.
Ответ(ы):
Гость:
Значение переменной d=9
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