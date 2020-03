Запишите значение переменной d, полученное в результате работы следующей програм??ы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. Var d,n: integer; Begin d := 5; d := d-3; For n := 1 to 4 do d := d + n; Writeln(d);...

Информатика



