В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та в 14:00 расстояние между ними было 3540 километров. Один из них летел со средней скоростью 620 километров в час с какой средней скоростью др...
Математика
В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та в 14:00 расстояние между ними было 3540 километров. Один из них летел со средней скоростью 620 километров в час с какой средней скоростью другой самолет?
Ответ(ы):
Гость:
610 км/ч скорость другого самолёта
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