В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та в 14:00 расстояние между ними было 3540 километров. Один из них летел со средней скоростью 620 километров в час с какой средней скоростью др...

Математика

В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та в 14:00 расстояние между ними было 3540 километров. Один из них летел со средней скоростью 620 километров в час с какой средней скоростью другой самолет?

Автор: Гость