Помогите написать сказку ( Как стать Богатым) На украинском языке
Экономика
Помогите написать сказку ( Как стать Богатым) На украинском языке
Ответ(ы):
Гость:
Богатство не результат экономии и бережливости. Многие «прижимистые» люди бедны, а те, которые тратят деньги, не считая их - богаты. Достижение богатства включает в себя необходимость общаться с людьми. Дело не в выборе определенного вида бизнеса или профессии, но лучше проявить себя в деле, которое вам близко по духу. Бизнес должен быть подходящим для вашей местности. Недостаток капитала не препятствует стать богатым. Человек является источником мысли, существует мыслящая материя: человек способен создавать то, о чем он думает. Вы должны избавиться от мыслей о конкуренции. Не должны совершать недобросовестных сделок. Вы должны стать создателем, а не конкурентом.
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