Помогите написать сказку ( Как стать Богатым) На украинском языке

Экономика
Помогите написать сказку ( Как стать Богатым) На украинском языке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Богатство не результат экономии и бережливости. Многие «прижимистые» люди бедны, а те, которые тратят деньги, не считая их - богаты. Достижение богатства включает в себя необходимость общаться с людьми. Дело не в выборе определенного вида бизнеса или профессии, но лучше проявить себя в деле, которое вам близко по духу. Бизнес должен быть подходящим для вашей местности. Недостаток капитала не препятствует стать богатым. Человек является источником мысли, существует мыслящая материя: человек способен создавать то, о чем он думает. Вы должны избавиться от мыслей о конкуренции. Не должны совершать недобросовестных сделок. Вы должны стать создателем, а не конкурентом.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
⅔ которого равны ¾ от 240 1/5 которого равна 2/5 от 34
Ответить
Другие предметы
132-се бит,һүрәттәрҙе тасуирларға, әсәйҙәр тураһында шиғырҙы ятларға Как переводиться??Домашку задали не понимаю!
Ответить
Русский язык
Придумай слова в которых все согласные твердые
Ответить
Русский язык
50 баллов!!!!!! Спишите словосочетания распределяя их по группам в зависимости от в??да подчинительной связи. Словосочетания: Подровнять платье; ...
Ответить
Математика
Делимое 72,делитель 8+1
Ответить