50 баллов!!!!!! Спишите словосочетания распределяя их по группам в зависимости от в??да подчинительной связи. Словосочетания: Подровнять платье; праздник масленицы; работать лифтером; раскрыть парашют; манифест о свободе; усп...
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50 баллов!!!!!! Спишите словосочетания распределяя их по группам в зависимости от в??да подчинительной связи. Словосочетания: Подровнять платье; праздник масленицы; работать лифтером; раскрыть парашют; манифест о свободе; успешная операция; субъективное мнение; крутая лестница; равнинный ландшафт; кричать на перебой; отказаться на отрез; импровизировать сходу; упасть навзничь; выставлять на показ; отдыхать на террасе; участвовать в мероприятии; надеть набекрень; весенний пейзаж
Ответ(ы):
Гость:
Согласование: успешная операция, субъективное мнение, крутая лестница, равнинный ландшафт, весенний пейзаж. Управление: подровнять платье, праздник масленицы, работать лифтёром, раскрыть парашют, манифест о свободе, отдыхать на террасе, участвовать в мероприятии Примыкание:кричать на перебой, отказаться на отрез, импровизировать сходу, упасть навзничь, выставлять на показ, надеть набекрень.
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