50 баллов!!!!!! Спишите словосочетания распределяя их по группам в зависимости от в??да подчинительной связи. Словосочетания: Подровнять платье; праздник масленицы; работать лифтером; раскрыть парашют; манифест о свободе; усп...

Русский язык
50 баллов!!!!!! Спишите словосочетания распределяя их по группам в зависимости от в??да подчинительной связи. Словосочетания: Подровнять платье; праздник масленицы; работать лифтером; раскрыть парашют; манифест о свободе; успешная операция; субъективное мнение; крутая лестница; равнинный ландшафт; кричать на перебой; отказаться на отрез; импровизировать сходу; упасть навзничь; выставлять на показ; отдыхать на террасе; участвовать в мероприятии; надеть набекрень; весенний пейзаж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Согласование: успешная операция, субъективное мнение, крутая лестница, равнинный ландшафт, весенний пейзаж. Управление: подровнять платье, праздник масленицы, работать лифтёром, раскрыть парашют, манифест о свободе, отдыхать на террасе, участвовать в мероприятии Примыкание:кричать на перебой, отказаться на отрез, импровизировать сходу, упасть навзничь, выставлять на показ, надеть набекрень.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Делимое 72,делитель 8+1
Ответить
Английский язык
We haven't had our dinner yet перевести на русский языке
Ответить
Обществознание
Эм 30 балов легкий вопрос что такое школа
Ответить
Математика
Бабушка испекла 15 пирожков с мясом и положила их на блюдо.В первый день съели 7 пир??жков, во второй 6. На сколько меньше пирожков стало на блюде
Ответить
Українська література
Твiр <Мiй улюбленный лiтературний герой за твором Г.Тютюнника Климко> Помогите пожалуйста даю 30 балов
Ответить