50 баллов!!!!!! Спишите словосочетания распределяя их по группам в зависимости от в??да подчинительной связи. Словосочетания: Подровнять платье; праздник масленицы; работать лифтером; раскрыть парашют; манифест о свободе; усп...

Русский язык

50 баллов!!!!!! Спишите словосочетания распределяя их по группам в зависимости от в??да подчинительной связи. Словосочетания: Подровнять платье; праздник масленицы; работать лифтером; раскрыть парашют; манифест о свободе; успешная операция; субъективное мнение; крутая лестница; равнинный ландшафт; кричать на перебой; отказаться на отрез; импровизировать сходу; упасть навзничь; выставлять на показ; отдыхать на террасе; участвовать в мероприятии; надеть набекрень; весенний пейзаж

Автор: Гость