Помогите!!! 1.Вася задумал число 28. найти 4/7(дробь) задуманного числа. 2.Вера прочит??ла 20 книг, это составило 2/5(дробь) числа ее книг. сколько у нее книг? 3.Продано 3/4(дробь) от имевшихся 60 кг конфет. сколько осталос...
Математика
Помогите!!! 1.Вася задумал число 28. найти 4/7(дробь) задуманного числа. 2.Вера прочит??ла 20 книг, это составило 2/5(дробь) числа ее книг. сколько у нее книг? 3.Продано 3/4(дробь) от имевшихся 60 кг конфет. сколько осталось продать?
Ответ(ы):
Гость:
1=28/7*4=16 2=20/2*50 3=60-60/4*3=15 кг осталось продать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Задача-1) Амперметр показывает силу тока 0,25 Ампера.Какое кол:во заряда проходит по проводнику через поперечное сеченье за 10сек решите пожалуйста
Математика
Перший покупець купив 5 м тканини, а другий - 3 м такої самої тканини. Перший Покупець заплатив на 48 грн більше, ніж другий. Скільки грошей заплат...
Английский язык
Английский язык.Нужно написать на английском где расположена Москва,какая там те??пература летом и зимой,какие предметы одежды люди носят зимой и л...
Русский язык