Помогите!!! 1.Вася задумал число 28. найти 4/7(дробь) задуманного числа. 2.Вера прочит??ла 20 книг, это составило 2/5(дробь) числа ее книг. сколько у нее книг? 3.Продано 3/4(дробь) от имевшихся 60 кг конфет. сколько осталос...

Математика

Помогите!!! 1.Вася задумал число 28. найти 4/7(дробь) задуманного числа. 2.Вера прочит??ла 20 книг, это составило 2/5(дробь) числа ее книг. сколько у нее книг? 3.Продано 3/4(дробь) от имевшихся 60 кг конфет. сколько осталось продать?

Автор: Гость