Слагаемое вычитаемое уменьшаемое минус какое слово лишнее

Математика
Слагаемое вычитаемое уменьшаемое минус какое слово лишнее
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Слагаемое лишнее точно
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