Придумай слова в которых все согласные мягкие
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Придумай слова в которых все согласные мягкие
Ответ(ы):
Гость:
Папа, тётя, съесть
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