Задача-1) Амперметр показывает силу тока 0,25 Ампера.Какое кол:во заряда проходит по проводнику через поперечное сеченье за 10сек решите пожалуйста

Физика

Задача-1) Амперметр показывает силу тока 0,25 Ампера.Какое кол:во заряда проходит по проводнику через поперечное сеченье за 10сек решите пожалуйста

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