Задача-1) Амперметр показывает силу тока 0,25 Ампера.Какое кол:во заряда проходит по проводнику через поперечное сеченье за 10сек решите пожалуйста
Физика
Задача-1) Амперметр показывает силу тока 0,25 Ампера.Какое кол:во заряда проходит по проводнику через поперечное сеченье за 10сек решите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
I=q/t q=I*t=0,25*10=2,5 Кл
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