Английский язык.Нужно написать на английском где расположена Москва,какая там те??пература летом и зимой,какие предметы одежды люди носят зимой и летом.И концовку.Помогите пожалуйста.Спасибо.
Английский язык
Английский язык.Нужно написать на английском где расположена Москва,какая там те??пература летом и зимой,какие предметы одежды люди носят зимой и летом.И концовку.Помогите пожалуйста.Спасибо.
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