Английский язык.Нужно написать на английском где расположена Москва,какая там те??пература летом и зимой,какие предметы одежды люди носят зимой и летом.И концовку.Помогите пожалуйста.Спасибо.

Английский язык

Английский язык.Нужно написать на английском где расположена Москва,какая там те??пература летом и зимой,какие предметы одежды люди носят зимой и летом.И концовку.Помогите пожалуйста.Спасибо.

Автор: Гость