Эм 30 балов легкий вопрос что такое школа
Обществознание
Эм 30 балов легкий вопрос что такое школа
Ответ(ы):
Гость:
Школа - место где дети от 6-7 лет начинают получать жизненно важные знания.В школе учителя стараются передать тебе свой урок. Учитель русского - русский язык, учитель географии - точки мира и их историю.
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