We haven't had our dinner yet перевести на русский языке
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We haven't had our dinner yet перевести на русский языке
Ответ(ы):
Гость:
У нас еще не было ужина.
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